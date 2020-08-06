ФК "Зенит" ожидает поддержку не менее 2,5 тыс. болельщиков на матче Суперкубка России

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" ожидает поддержку не менее 2,5 тыс. болельщиков на матче Олимп - Суперкубка России с "Локомотивом". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Матч за Суперкубок России, в котором сыграют действующий чемпион и обладатель Кубка России петербургский "Зенит", а также вице-чемпион страны столичный "Локомотив", пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене" 7 августа, начало в 19:00 мск. Вместимость стадиона будет ограничена 25% от фактической. "ВББ-Арена" вмещает 30 457 зрителей, таким образом, игру смогут посетить не более 7 614 человек.