ФК "Зенит" ожидает поддержку не менее 2,5 тыс. болельщиков на матче Суперкубка России

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" ожидает поддержку не менее 2,5 тыс. болельщиков на матче Олимп - Суперкубка России с "Локомотивом". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Матч за Суперкубок России, в котором сыграют действующий чемпион и обладатель Кубка России петербургский "Зенит", а также вице-чемпион страны столичный "Локомотив", пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене" 7 августа, начало в 19:00 мск. Вместимость стадиона будет ограничена 25% от фактической. "ВББ-Арена" вмещает 30 457 зрителей, таким образом, игру смогут посетить не более 7 614 человек.
"Билеты среди двух клубов распространялись согласно принципу равенства, мы получили квоту на южную трибуну - это чуть больше 1,5 тыс. билетов в зону активного боления. Плюс клубы имели возможность дополнительно за свой счет выкупить билеты для внутреннего использования: под спонсорские контракты, для семей и родных футболистов, сотрудникам клуба и т. д. Всего для болельщиков "Зенита" через клуб реализовано около 2 тыс. билетов. Также мы ожидаем, что несколько сотен билетов будет выкуплено нашими болельщиками из Москвы и Петербурга через официальную свободную продажу на общедоступные трибуны арены", - сказал Медведев.
В пресс-службе "Локомотива" сообщили, что клуб также ожидает порядка 1,5 тыс. билетов для фанатов за воротами, общее количество билетов для болельщиков железнодорожников - 2,5 тыс.