Единая лига ВТБ откроет бюджеты российских баскетбольных клубов 15 сентября

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ откроет бюджеты российских клубов 15 сентября. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.
Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил ТАСС, что лига будет продолжать обязывать российские клубы, которые участвуют в турнире, открывать бюджеты.
"Предварительная дата открытия бюджетов - 15 сентября, - сказал Кущенко. - Формат и место проведения обсуждаются".
Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 оказался профицитным, доходы составили 712,710 млн рублей при расходах в 666,997 млн рублей. Сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион определен не будет.
Сезон-2020/21 начнется 20 сентября матчем "Химки" - "Зенит".