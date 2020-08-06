Единая лига ВТБ откроет бюджеты российских баскетбольных клубов 15 сентября

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил ТАСС , что лига будет продолжать обязывать российские клубы, которые участвуют в турнире, открывать бюджеты.

"Предварительная дата открытия бюджетов - 15 сентября, - сказал Кущенко. - Формат и место проведения обсуждаются".

Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 оказался профицитным, доходы составили 712,710 млн рублей при расходах в 666,997 млн рублей. Сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион определен не будет.

Сезон-2020/21 начнется 20 сентября матчем "Химки" - "Зенит".