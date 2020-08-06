Матвеев: перед ФК "Урал" стоит задача выступить в этом сезоне не хуже, чем в прошлом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Главной целью екатеринбургского "Урала" в предстоящем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет выступить не хуже, чем в прошлом. Об этом сообщил главный тренер "Урала" Юрий Матвеев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Желательно, чтобы мы сделали качественный скачок и в плане игры, и в плане результата", - сказал Матвеев.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов заявлял ТАСС о том, что итоги прошедшего сезона являются неутешительными для екатеринбургского клуба.

"Урал" занял 11-е место по итогам чемпионата РПЛ сезона-2019/20. В полуфинале Олимп - Кубка России "Урал" уступил "Химкам", после чего в отставку ушел главный тренер Дмитрий Парфенов. Вакантное место занял Юрий Матвеев, ранее тренировавший "Урал-2".