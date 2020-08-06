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Футбол в России

Бывший футболист "Спартака" Ананидзе подписал контракт с "Ротором"

Срок соглашения с 27-летним игроком не уточняется

ТАСС, 6 августа. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" объявил о подписании контракта с грузинским полузащитником Джано Ананидзе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 27-летним игроком не уточняется. Вторую половину сезона-2019/20 Ананидзе провел в кипрском "Анортосисе".

Ананидзе является воспитанником московского "Спартака", всего за клуб он провел 146 матчей, в которых забил 16 мячей. Он является самым молодым автором гола в истории "Спартака" (16 лет). В 2017 году в составе красно-белых Ананидзе стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Также полузащитник на правах аренды выступал за "Ростов", с которым выиграл Кубок России сезона-2013/14, и самарские "Крылья Советов". За сборную Грузии полузащитник провел 45 матчей, в которых забил семь мячей.

"Ротор" в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги 11 августа дома сыграет с петербургским "Зенитом".

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