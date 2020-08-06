В РФС считают, что изменения правил фиксации игры рукой помогут арбитрам VAR

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Изменения в правилах, касающиеся фиксации нарушения при игре рукой, принятые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), помогут с определением игры рукой судьям, которые будут работать с системой видеоассистента рефери (VAR). Об этом во время судейского семинара для журналистов заявил член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Сергей Мацюра.

29 февраля IFAB внес изменения в правила игры, которые вступили в силу 1 августа, но не распространяются на недоигранные турниры сезона-2019/20. В том числе в докладе совета был уточнен пункт об игре рукой - теперь касание мяча частью плеча вплоть до подмышки не будет считаться нарушением правил. Также изменено правило офсайда - в случае, если игрок обороны умышленно сыграл рукой и после этого мяч попал к игроку атакующей команды, офсайд не фиксируется.

"Новые правила определения игры рукой помогут в работе VAR, - сказал Мацюра. - Я играл в футбол и понимаю, что разговоров будет очень много из-за того, что возникнет множество пограничных ситуаций. Это игра рукой - она всегда вызывала множество споров. Но VAR сможет помочь определить судье в поле, была игра рукой или нет".

Новый сезон в России начался матчами Олимп - Футбольной национальной лиги, женской суперлиги и Бетсити - Кубка России. В пятницу пройдет матч за Олимп - Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом". Сезон Тинькофф - РПЛ стартует 8 августа.