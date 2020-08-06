Главный тренер ФК "Урал": отсутствие новичков на позициях ушедших игроков тревожит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" активно работает над вопросом подписания новых игроков, но отсутствие потенциальных новичков немного тревожит. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС главный тренер клуба Юрий Матвеев.

"У клуба закончились контракты и с [Павлом] Погребняком, и с [Мацеем] Вилюшем, и с [Михалом] Кухарчиком, "Урал" решил их не продлевать. [Петрусу] Бумалю было сделано предложение, но он от него отказался. Очень жалко, что диспетчер нашей команды ушел, но это футбол, это реалии жизни, каждый ищет, где лучше, и Бумалю, и другим ребятам скажем спасибо. Действительно, немного тревожит, что пока на их месте нет потенциальных новичков", - сказал Матвеев.

Тренер уточнил, что переговоры в настоящее время ведутся с несколькими игроками. "Мы вели переговоры с Кириллом Панченко довольно долго, но, к сожалению, в последний момент он выбрал другой клуб, если не ошибаюсь, это "Тамбов". Сейчас по многим игрокам мы ведем переговоры. Здесь работа ведется, потому что пять человек покинули команду, на их место нужно взять квалифицированных футболистов", - рассказал тренер.

Матвеев добавил, что трансферной работе мешает ситуация с пандемией коронавируса. "К сожалению, сейчас в таких реалиях живем, что границы закрыты, и с визами непонятно что происходит, но надеемся, что и у нас в скором времени новички будут. В этом направлении наш спортивный отдел ежедневно работает", - резюмировал специалист.

Накануне стало известно, что "Урал" подписал соглашение с ЦСКА об аренде вратаря Ильи Помазуна, он будет выступать за екатеринбургский клуб до окончания сезона-2020/21.

В прошлом сезоне "Урал" занял 11-е место в чемпионате России.