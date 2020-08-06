Ханты-Мансийск в сентябре примет школьный Всероссийский спортивный фестиваль добровольцев

Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с депутатом Государственной думы, президентом Всероссийской федерации школьного спорта Ириной Родниной, в ходе которой стороны обсудили реализацию программы развития школьного спорта, утвержденной Минспортом и Минпросвещения, а также единый календарный план соревнований среди школьников в условиях пандемии коронавируса.

"Сегодня мы обсудили вопросы, связанные с исполнением поручения президента РФ по итогам Совета по спорту в части принятия законопроектов по школьному спорту и подготовки межведомственных и региональных программ развития школьного спорта, - заявила Роднина. - Мы активно сотрудничаем с министерством спорта, совместно проводим такие мероприятия, как Всемирные игры юных соотечественников, Международный фестиваль школьного спорта среди государств - участников СНГ, Юношеские спортивные игры среди стран АТР и многие другие. Мы занимаемся массовым детским спортом, и когда появляются молодые талантливые ребята, с огромным удовольствием помогаем им развиваться дальше".

Всероссийский спортивный фестиваль добровольцев направлен на привлечение молодежи, которая участвует в добровольческом движении, к систематическим занятиям физкультурой и спортом. В фестивале должны принять участие более 650 человек в составе команд из каждого субъекта Российской Федерации. Соревнования будут включать в себя волейбол 4х4, интеллектуальные виды спорта, легкую атлетику, настольный теннис, перетягивание каната и плавание.

Также в 2020 году было выделено более 14 млн рублей на реализацию проекта "Школа территория спорта", в ходе реализации проекта в 56 субъектах страны пройдет апробация инновационной модели комплексного развития школьного спорта, включая развитие школьных клубов и школьных спортивных лиг, совершенствование системы проведения спортивных соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий среди школьных спортивных клубов.