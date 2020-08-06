{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Завершивший карьеру полузащитник Фидлер получит должность в ФК "Урал"

37-летний полузащитник провел за команду более 300 матчей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Завершивший карьеру футболист "Урала" Артем Фидлер получит должность в клубе. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС главный тренер клуба Юрий Матвеев.

"Он будет работать в клубе. Он наш местный воспитанник, очень много лет отдал нашему уральскому футболу. Поэтому должность в клубе у него будет, и он дальше будет развивать наш уральский футбол", - сказал Матвеев.

Фидлер начал играть за "Урал" в 2005 году, 37-летний полузащитник провел за команду более 300 матчей.

Теги
Российский футбол
Формула-1
Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила контракт с Боттасом на один год
Следующий сезон должен стать для финского гонщика пятым за рулем "Мерседеса"
Читать полностью