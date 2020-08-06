Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила контракт с Боттасом на один год

ТАСС, 6 августа. Финский пилот чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Валттери Боттас заключил новое соглашение с командой "Мерседес". Об этом он сообщает пресс-служба команды.

Следующий сезон должен стать для финского гонщика пятым за рулем "Мерседеса". На данный момент в составе команды он 12 раз становился обладателем поул-позиции и 39 раз поднимался на подиум (8 побед).

С момента перехода Боттаса в "Мерседес", в котором его партнером является шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, команда неизменно выигрывает Кубок конструкторов. В личном зачете Боттас занимал второе (2019) и третье (2017) места. До "Мерседеса" Боттас представлял "Уильямс".

В текущем сезоне Боттас занимает второе место, набрав 58 очков. Лидирует Хэмилтон с 88 очками.