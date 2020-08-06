"Тамбов" договорился о подписании контракта с бывшим игроком "Динамо" Панченко на три года

Последним клубом Панченко было московское "Динамо", где он играл с 2016 года. Ранее нападающий также выступал за "Томь", "Мордовию", "Ставрополье-2009", "Нижний Новгород" и ставропольское "Динамо". В 2016 году вызывался в сборную России.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" договорился с бывшим нападающим "Динамо" Кириллом Панченко о контракте сроком на три года. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

"Контракт рассчитан на три года. Если клуб вылетает, он уходит как свободный агент, - сказал Худяков. - Я близко дружу с семьей Кирилла Панченко, его отцом Виктором, по-дружески просил его помощь. Сейчас такая ситуация, что клубу нужно сохраниться, сезон будет еще тяжелее, чем прошлый".

"У Кирилла были гораздо выгоднее предложения из тульского "Арсенала" и "Урала". Только из чисто дружеских отношений он выбрал "Тамбов", поддержав меня и клуб", - добавил Худяков.

Спортивный директор "Тамбова" добавил, что клуб продолжает работать над усилением состава. "Усиленно сейчас работаем по центральным защитникам. Но, если появится хороший вариант, рассмотрим предложения по любой позиции", - отметил он.

"Тамбов" в сезоне-2019/20 дебютировал в Тинькофф - Российской премьер-лиге, где команда заняла 14-е место и сохранила место в элите. В первом туре нового розыгрыша РПЛ тамбовчане в Саранске примут "Ростов". Игра состоится 8 августа, начало - 18:30 мск.