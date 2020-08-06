"Зенит" опроверг информацию о случаях заражения коронавирусом в составе клуба

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" опроверг информацию о случаях заражения среди игроков команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Зенита".

В пятницу журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что тесты на коронавирусную инфекцию семи игроков "Зенита" показали сомнительный результат

"Распространенная информация не соответствует действительности. "Зенит" полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. Затем этот человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно помещен на карантин", - сообщил собеседник агентства.

В пятницу "Зенит" сыграет на "ВЭБ-Арене" в Москве против столичного "Локомотива" в матче за Олимп - Суперкубок России.