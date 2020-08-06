РФС в будущем проведет семинар для клубов по судейству

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) планирует провести для клубов семинар, посвященный работе судей. Об этом журналистам сообщил глава департамента Виктор Кашшаи.

Чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 8 августа.

"Мы проведем семинар для клубов в будущем. В перерыве между сезонами и у нас, и клубов не было времени. В будущем мы обязательно встретимся, но не знаю, когда", - сказал Кашшаи.

Венгр также рассказал о создании системы оповещения о серьезных ошибках в работе судей. "Мы создадим систему, в которой сможем информировать СМИ и болельщиков о серьезных ошибках. Мы работаем над этим. РФС проинформирует о том, как можно будет получать актуальную информацию", - подчеркнул он.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун неоднократно указывал на судейские ошибки в чемпионате. "Мы не говорили с Федуном, но я открыт к общению. Возможно, в будущем пообщаемся с теми, кто захочет этого", - отметил Кашшаи.