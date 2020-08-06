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Футбол в России

Домашние матчи ФК "Ростов" смогут посещать до 25% зрителей "Ростов-Арены"

"Ростов-Арена" вмещает 43 472 человека

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. До 25% от общего количества зрителей "Ростов-Арены" смогут посещать матчи футбольного клуба "Ростов" в предстоящем сезоне. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первым домашним матчем "Ростова" в новом сезоне будет игра Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Зенитом" 15 августа. "Ростов-Арена" вмещает 43 472 человека.

"Домашние игры "Ростова" сможет посещать до 25% от общего количества болельщиков на стадионе", - сообщил источник.

На завершившемся 22 июля чемпионате России стадион в столице области при согласовании с Роспотребнадзором и местными властями могло посещать до 10% зрителей. На данный момент в Ростовской области все еще действует запрет на массовые мероприятия.

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