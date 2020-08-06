Один из двух спортивных директоров ФК "Спартак" будет отвечать за первую команду

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. В футбольном клубе "Спартак" будут работать два спортивных директора, один из которых будет отвечать за первую команду, второй - за молодежное направление. Об этом рассказал журналистам генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Газизов начал работать в "Спартаке" 12 июля, ранее он занимал аналогичную должность в "Уфе".

"Мы анонсировали, что их будет два [спортивных директора]. Один - по молодежному первенству и детям, второй отвечает за первую команду. Пока мы смотрим кандидатов, работаем над этим", - сказал Газизов.