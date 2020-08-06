Мейтин: РПЛ минимизировала возможность заражения коронавирусом в сезоне-2019/20

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин заявил, что в сезоне-2019/20 удалось минимизировать возможность заражения коронавирусом во время матчей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

Матчи чемпионата России после паузы проходили с 19 июня по 22 июля.

"Мы уже в других реалиях заканчивали этот сезон. Существовал действующий регламент, но был еще сделан и регламент рестарта, санитарный регламент, который предусмотрел много новаций. Была поставлена задача оградить футболистов, персонал, минимизировать возможность заболевания ковидом, - сказал Мейтин. - Думаю, мы такую задачу решили, внесли в регламент понятие чистой зоны, куда возможно попадание только по QR-коду. Мы взяли на себя обязанность контролировать находящихся в той зоне".