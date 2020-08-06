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Футбол в России

Игроки клубов РПЛ в новом сезоне будут тестироваться на коронавирус не реже раза в неделю

Сезон откроется 7 августа матчем за Суперкубок России
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Футболисты клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в новом сезоне будут сдавать тесты на коронавирус не реже раза в неделю. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

Новый сезон в высшем дивизионе российского футбола откроется 7 августа матчем за Олимп - Суперкубок России. В игре за этот трофей встретятся действующий чемпион страны и обладатель Кубка России петербургский "Зенит" и вице-чемпион России московский "Локомотив". Старт сезона в РПЛ намечен на 8 августа.

"Мы входим в сезон с санитарным регламентом, - сказал Савин. - Сделали некоторые послабления - разрешили не носить запасным маски на скамейке запасных, сократили необходимый срок тестирования. Но все лица, участвующие в организации матча, должны проходить тест не реже раза в неделю. В целом регламент остается. И все требования остаются".

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Российский футбол
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