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В РПЛ рассказали о шагах в случае возникновения второй волны коронавируса

По словам директора по проведению соревнований РПЛ Евгения Савина, есть множество сценариев, которые уже прорабатывались
Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не подготовила четкого плана на случай второй волны коронавируса, однако организация накопила опыт, который поможет преодолеть кризисную ситуацию. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

В минувшем сезоне Тинькофф - чемпионат России по футболу из-за пандемии коронавируса был прерван на три месяца. По этой причине турнир был доигран летом, он завершился 22 июля. Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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"Самонадеянно было бы говорить, что мы ничего такого не ожидаем, - ответил Савин на вопрос о второй волне коронавируса. - Когда у нас случился первый локдаун и было принято решение о приостановлении сезона, было множество вариантов и сценариев. Сейчас конкретного плана, как мы будем действовать, нет, но есть множество сценариев, которые мы уже прорабатывали. И опыт, который мы получили, безусловно, нам в этом поможет. Будем ориентироваться на решения, которые будет принимать государство".

"Поэтому не хотелось бы говорить, что скоро опять наступит локдаун, но опыт у нас есть. Сейчас нет смысла об этом говорить - сценариев множество", - добавил он.

Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит", он же в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России.

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Российский футболРоссияВлияние коронавируса на спорт
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