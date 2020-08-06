Большинство клубов РПЛ против переноса матчей в случае вспышек коронавируса

В завершившемся сезоне из-за пандемии коронавируса был перенесен один матч - "Краснодар" согласился перенести встречу 23-го тура против "Динамо" с 21 июня на 19 июля из-за трех случаев заражения у футболистов московского клуба. "Сочи" отказался переносить игру 23-го тура с "Ростовом" после обнаружения инфекции у футболистов ростовского клуба, в составе "Ростова" на поле вышли игроки академии. "Оренбургу" и "Сочи" было засчитано по два технических поражения из-за того, что клубы ушли на карантин и не смогли принять участие в матчах.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Большинство клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали против переноса матчей чемпионата России в сезоне-2020/21 в случае вспышек коронавируса в командах. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

"Было большое количество обсуждений по этой проблематике, - сказал Савин. - Мы понимаем, что коронавирус вряд ли закончится, и предполагаем, что случаи заражения могут быть и в новом сезоне. После большого количества обсуждений большинство клубов проголосовало, чтобы переносов не было. Это позволяет осуществить единый подход".

"Если будут такие случаи и команды из-за нетрудоспособности игроков не смогут принять участие в матче, этот случай рассмотрит КДК РФС (контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза - прим. ТАСС) и команде будет засчитано поражение. Санкция о снятии с чемпионата после двух таких поражений, как было в прошлом сезоне, действовать не будет", - добавил директор по проведению соревнований РПЛ.

Новый сезон в высшем дивизионе российского футбола откроется 7 августа матчем за Олимп - Суперкубок России. В игре за этот трофей встретятся действующий чемпион страны и обладатель Кубка России петербургский "Зенит" и вице-чемпион России московский "Локомотив". Старт сезона в РПЛ намечен на 8 августа.