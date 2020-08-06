Московские клубы РПЛ смогут заполнять стадионы на 25%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московские клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона расширят квоту количества болельщиков до 25% от вместимости стадиона. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

"В Москве разрешили 50%, но из-за социальной дистанции соблюсти такой показатель не получится. Будет от силы 25%. На остальных стадионах все зависит от властей регионов", - сказал Мейтин.