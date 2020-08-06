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НХЛ

Обладатель первого пика драфта НХЛ 2020 года определится 10 августа

Фаворитом драфта является канадский форвард Алексис Лафренье
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© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 6 августа. Вторая фаза драфт-лотереи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится в ночь с 10 на 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Мероприятие начнется в 01:00 мск. Во второй фазе будет определен обладатель первого пика, а также места с 9-го по 15-е в очереди драфта.

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В ходе жеребьевки восемь команд, которые не сумеют пройти квалификационный раунд плей-офф, определят, какая из них получит первый пик предстоящего драфта, один из претендентов уже определен - это "Нью-Йорк Рейнджерс", проигравший в трех матчах "Каролине". Остальные семь клубов будут распределены на места с девятого по 15-е согласно проценту набранных очков в регулярном чемпионате: клуб с наибольшим процентом будет выбирать 15-м, с наименьшим - девятым.

Со второго по восьмое место в первой фазе драфт-лотереи были распределены клубы, не сумевшие пробиться в плей-офф: "Лос-Анджелес", "Оттава", "Детройт", "Оттава" (вторую позицию в драфте клуб получил от "Сан-Хосе" - прим. ТАСС), "Анахайм", "Нью-Джерси" и "Баффало" соответственно. 16-31-е места будут определены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Фаворитом драфта является канадец Алексис Лафренье. Драфт НХЛ пройдет в онлайн-режиме 9 и 10 октября.

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