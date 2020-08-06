Нападающий Дядюн продлил контракт с "Химками"

ТАСС, 6 августа. Российский нападающий Владимир Дядюн заключил новый контракт с подмосковным футбольным клубом "Химки". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Вместе с командой Дядюн вышел Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) из Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), а также дошел до финала Кубка России. В прошедшем сезоне он провел 22 матча, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

До "Химок" Дядюн выступал за казанский "Рубин", с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка России, московское "Динамо","Ростов", калининградскую "Балтику", а также играл в аренде в томской "Томи" и нальчикском "Спартаке".

"Химки" откроют новый сезон РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.