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Футбол в России

РФС снял с "Тамбова" запрет на регистрацию новых футболистов

Клуб ранее получил запрет в связи с задолженностью по зарплате перед полузащитником Салли Муниру

ТАСС, 6 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет с "Тамбова" на регистрацию игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Клуб получил запрет в связи с задолженностью по зарплате перед полузащитником Салли Муниру. "Тамбов" выполнил все договоренности и получил право на регистрацию футболистов.

В текущее межсезонье состав клуба пополнили четыре футболиста, включая двукратного чемпиона России в составе казанского "Рубина" Сергея Рыжикова.

"Тамбов" начнет новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги 8 августа домашним матчем против "Ростова".

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