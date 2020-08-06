СКА обыграл "Локомотив" в матче хоккейного турнира Sochi Hockey Open

ТАСС, 6 августа. Петербургский СКА со счетом 6:2 победил ярославский "Локомотив" в матче второго тура хоккейного предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча прошла при пустых трибунах.

В составе СКА заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (2-я и 27-я минуты), Антон Бурдасов (25, 47), Игорь Ожиганов (28) и Кирилл Марченко (36). У ярославцев отличились Артур Каюмов (5) и Владимир Ткачев (11).

В первом матче СКА также был сильнее, одержав победу со счетом 6:0. В среду олимпийская сборная России (игроки не старше 20 лет) разгромила со счетом 10:0 "Сочи", за который также выступал молодежный состав. Сочинцы были вынуждены сыграть молодыми игроками из-за случаев заражения коронавирусом в основной команде.

По итогам двух туров лидирует с 6 очками олимпийская сборная России, на втором месте идет СКА (6), на третьем - "Локомотив" (0), на четвертом - "Сочи" (0). Заключительные, третьи встречи между собой клубы проведут в пятницу, после чего обеспечившие первые две строчки СКА и олимпийская сборная встретятся в финале, а "Локомотив" и "Сочи" сыграют в матче за третье место.

Все матчи турнира проходят на ледовой арене "Шайба" в Адлере. Ранее из-за обнаружения коронавируса в составе команды с турнира снялся омский "Авангард".