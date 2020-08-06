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Футбол в России

Клубы РПЛ предложили ограничить число футболистов, которых можно арендовать у одного клуба

Предложение должно утвердить бюро исполкома РФС
Футболисты "Сочи" Андрей Мостовой и Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи" Андрей Мостовой и Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) предложили ограничить количество футболистов, которые с 7 августа могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

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Отмечается, что при этом на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года.

Кроме того, клубы РПЛ проголосовали за исключение практики дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

Предложения клубов РПЛ рассмотрит бюро исполкома Российского футбольного союза.

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