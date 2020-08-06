Прядкин: Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина в РПЛ до одной недели

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Роспотребнадзор в настоящее время не собирается уменьшать срок карантина контактной группы в клубах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) при регулярном тестировании на коронавирус с двух недель до одной. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой лиги.
Встреча руководителей клубов РПЛ с представителями Роспотребнадзора в преддверии нового сезона состоялась 6 августа. В пятницу пройдет матч за Олимп - Суперкубок России, в котором сыграют петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". 8 августа будут сыграны первые матчи чемпионата России сезона-2020/21.
"Клубы очень просили организовать встречу с Роспотребнадзором, чтобы напрямую пообщаться и задать интересующие вопросы по организации матчей, квотах болельщиков на стадионах, сокращении сроков карантина, въезде иностранцев, - сказал Прядкин. - Мы рады, что удалось собраться в онлайн-режиме перед стартом чемпионата. Представители клубов задавали вопросы, можно ли ограничить срок карантина контактной группы при регулярном тестировании с 14 дней до семи, а также возможно ли сократить срок карантина для въезжающих иностранцев. Коллеги из Роспотребнадзора подчеркнули, что на данный момент изменений в этих вопросах не планируется".
"На встрече обсуждался вопрос увеличения квоты болельщиков на стадионах. Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что этот вопрос решают руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки. На встрече еще раз подчеркнули, что в каждом случае возникновения заболеваний в клубах РПЛ расследование проводит региональное отделение Роспотребнадзора и выявляет круг контактных лиц. Встреча с представителем Роспотребнадзора получилась продуктивной, клубы поблагодарили ведомство за конструктивную беседу", - добавил президент РПЛ.