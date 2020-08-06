Прядкин: Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина в РПЛ до одной недели

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Роспотребнадзор в настоящее время не собирается уменьшать срок карантина контактной группы в клубах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) при регулярном тестировании на коронавирус с двух недель до одной. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой лиги.

Встреча руководителей клубов РПЛ с представителями Роспотребнадзора в преддверии нового сезона состоялась 6 августа. В пятницу пройдет матч за Олимп - Суперкубок России, в котором сыграют петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". 8 августа будут сыграны первые матчи чемпионата России сезона-2020/21.