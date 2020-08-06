Олимпийский чемпион по хоккею Мальцев вернулся в Москву из Германии, где перенес операцию

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, рекордсмен по количеству заброшенных шайб в составе сборной СССР Александр Мальцев вернулся из Германии в Москву. Об этом ТАСС сообщил пасынок Мальцева Алексей Первов.

Мальцеву 71 год, в апреле он перенес плановую операцию в Германии.

"Мальцев сегодня вернулся в Москву из Германии. Чувствует себя нормально", - сказал Первов.

Мальцев с 1967 по 1984 год выступал за "Динамо", за бело-голубых он провел 531 матч и забросил 330 шайб. Дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976) и девять раз становился чемпионом мира, в 1972 и 1974 годах принимал участие в Суперсериях между сборными СССР и Канады. В 1976 году он вошел в символическую сборную Кубка Канады, на котором советская сборная заняла третье место, а в 1981 году стал обладателем Кубка Канады. Мальцев является лучшим снайпером в истории сборной СССР с 211 голами.