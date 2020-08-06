"Тамбов" объявил о переходе бывшего футболиста "Динамо" Панченко

Соглашение 30-летнего игрока с "Тамбовом" рассчитано на три года.

ТАСС, 6 августа. Российский нападающий Кирилл Панченко подписал контракт с "Тамбовом". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Тамбов" договорился о подписании контракта с бывшим игроком "Динамо" Панченко на три года

На протяжении четырех последних сезонов Панченко выступал за московское "Динамо", которое покинул в июле по окончании срока контракта. Он помог "Динамо" выиграть первенство Футбольной национальной лиги (2017) и вернуться в высший дивизион чемпионата России. Всего за клуб нападающий провел 103 матча в разных турнирах, забив 37 голов и отдав 11 голевых передач.

Также Панченко выступал за ставропольское "Динамо", "Нижний Новгород", "Ставрополье-2009", саранскую "Мордовию", томскую "Томь" и ЦСКА, вместе с которым стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

"Тамбов" в сезоне-2019/20 дебютировал в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Команда в первый год выступлений в высшем дивизионе заняла 14-е место и сохранила место в элите. Новый розыгрыш РПЛ тамбовчане начнут 8 августа домашним матчем против "Ростова". Команда проводит домашние матчи в Саранске.