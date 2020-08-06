Самсонова проиграла Мартич во втором круге первого турнира WTA после паузы

ТАСС, 6 августа. Россиянка Людмила Самсонова проиграла хорватке Петре Мартич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо. Встреча прошла при пустых трибунах.

Самсонова проиграла со счетом 7:5, 4:6, 2:6. Матч длился 2 часа 24 минуты. В третьем круге первая сеяная турнира Мартич встретится с Александрой Соснович из Белоруссии.

21-летняя Самсонова занимает 117-е место в рейтинге WTA, она ни разу не выигрывала турниры WTA, в ее активе семь побед на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, турнир в Палермо стал первым после паузы. Сезон Ассоциации теннисистов-профессионалов планируют возобновить 14 августа турниром в Вашингтоне. Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября, Открытый чемпионат Франции - с 27 сентября по 11 октября, Уимблдон в текущем сезоне не состоится.

Призовой фонд турнира в Палермо составляет $202 тыс., соревнования завершатся 9 августа.