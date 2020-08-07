В Пермском крае возродили футбольный клуб "Амкар"

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края объявили о возрождении футбольного клуба "Амкар". Право на пользование названием расформированной в 2018 году команды получила Академия игровых видов спорта, написал в Instagram врио главы региона Дмитрий Махонин.

Ранее Махонин выступил с предложением возродить "Амкар". В конце июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским футбольным союзом (РФС) и Пермским краем.

"С этого момента официально - бренд "Амкар" возрожден. Передал действующей футбольной команде Академии игровых видов спорта сертификат на право пользования названием "Амкар". Пожелал новоиспеченным амкаровцам успехов и напомнил, что их поддерживают тысячи преданных болельщиков клуба", - написал он.

По информации, опубликованной на сайте краевого правительства, клуб "Амкар" начнет играть в первенстве России среди любительских клубов, предварительно первая игра состоится 15 августа, соперником пермяков станет команда из Омска. В планах к 2023 году вывести команду в Футбольную национальную лигу (вторая по силе лига в России). В состав нового "Амкара" вошли местные молодые игроки. Главная цель клуба - воспитание спортивных кадров. "Они начинали свой путь в спорте еще в футбольной школе "Амкар". Два года назад она была преобразована в Академию игровых видов спорта. Уверен, играть под именем футбольного клуба "Амкар" ребятам будет очень почетно и перспективно", - приводятся в сообщении слова главного тренера Эрика Ашурбекова.

"Амкар" был основан в 1994 году, летом 2018 года клуб расформировали. С 2004 по 2018 год выступал в Российской премьер-лиге. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года, которое дало право выступить в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где "Амкар" проиграл английскому "Фулхэму" по сумме двух встреч. В кубке страны команда доходила до финала в 2008 году и уступила ЦСКА.