Гран-при 70-летия "Формулы-1" стартует в Великобритании

ТАСС, 7 августа. Программа пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при 70-летия - стартует в пятницу в Великобритании. Соревнования пройдут на автодроме "Сильверстоун".

Великобритания примет второй этап подряд. Чтобы избежать повторения наименования, было принято решение назвать вторую гонку Гран-при 70-летия. Именно на "Сильверстоуне" в мае 1950 года прошел первый в истории этап "Формулы-1". За время своего существования схема автодрома менялась девять раз, трасса считается сложной, высокоскоростной и имеет много быстрых поворотов.

Прошедшую 2 августа гонку в Великобритании выиграл шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". При этом победа получилась весьма необычной - заключительные полкруга британец доезжал на трех колесах из-за прокола, но смог сохранить преимущество и пересек финишную черту первым. Этот успех стал для Хэмилтона третьим подряд в текущем сезоне, его отрыв от занимающего второе место в личном зачете партнера по команде финна Валттери Боттаса составляет уже 30 очков. Эксперты и поклонники "Формулы-1" не сомневаются, что по итогам сезона Хэмилтон завоюет седьмой чемпионский титул и сравняется по этому показателю с немцем Михаэлем Шумахером.

В пятницу команда "Рейсинг Пойнт" должна объявить, примет ли участие в Гран-при мексиканский пилот Серхио Перес, который пропустил предыдущий этап из-за положительного теста на коронавирус. В четверг Министерство здравоохранения Великобритании подтвердило завершение карантина для гонщика. Перес уже сдал повторный тест, о результатах которого еще не сообщалось. В случае положительного результата мексиканца, скорее всего, вновь заменит немец Нико Хюлькенберг.

Гонка 2 августа закончилась аварией для российского пилота "Альфа Таури" Даниила Квята. Уфимец сначала посчитал, что допустил ошибку, но позднее стало известно о проколе колеса. Его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал седьмым и уже опережает россиянина в личном зачете на 11 очков. Для Квята Гран-при станет 100-м в карьере, поэтому ему необходимо провести сильный уик-энд.

Рекордсменом по победам в Великобритании является Хэмилтон, который семь раз видел клетчатый флаг первым. Из действующих пилотов здесь также побеждали финн Кими Райкконен (2007) и немец Себастьян Феттель (2009, 2018). Первая часть свободных заездов начнется в 13:00 мск, вторая - в 17:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск), завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).