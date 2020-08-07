Двумя матчами в пятницу возобновится розыгрыш футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 7 августа. Розыгрыш футбольной Лиги чемпионов, прерванный решением исполкома организации в середине марта, возобновится в пятницу двумя матчами 1/8 финала. Днем позже определятся последние участники четвертьфинальных встреч, после чего все команды отправятся на решающие раунды в Португалию.

О приостановке турнира было объявлено 17 марта. Ровно через три месяца исполком УЕФА утвердил формат, календарь и место проведения Лиги чемпионов. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал состоятся в Лиссабоне на стадионах "Эштадиу да Луш" и "Жозе Алваладе". На данный момент известны две пары четвертьфиналистов - в столице Португалии 12 и 13 августа сыграют итальянская "Аталанта" и французский "Пари Сен-Жермен", а также немецкий "Лейпциг" и испанский "Атлетико".

В пятницу итальянский "Ювентус" примет на своем поле французский "Лион" (22:00 мск), а английский "Манчестер Сити" дома сыграет с испанским "Реалом" (22:00 мск). В первом матче "Лион" победил "Ювентус" со счетом 1:0. Итальянскому клубу должна помочь игровая практика, так как подопечные Маурицио Сарри за последние два месяца провели 14 матчей. "Лион" же последнюю официальную встречу провел в марте, потому что французские власти решили не возобновлять национальный чемпионат из-за пандемии коронавируса.

Завершить выступление в Лиге чемпионов может и "Реал", который в первом матче дома проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2. Для английского клуба данная победа стала первой над мадридской командой. Усугубляет ситуацию и дисквалификация капитана "Реала" Серхио Рамоса. Защитник был удален в февральской игре команд.

В субботу болельщики смогут увидеть матчи "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) и "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия). В первой игре практически нет интриги, так как в Лондоне мюнхенцы победили со счетом 3:0. В Неаполе же ситуация немного отличается. Команды сыграли в первом матче вничью, а в ответной встрече "Барселона" не сможет рассчитывать на ключевых полузащитников Серхио Бускетса и Артуро Видаля.

Победитель противостояния "Реал" - "Манчестер Сити" в следующей стадии сыграет против сильнейшего клуба из пары "Лион" - "Ювентус". Последний дуэт четвертьфиналистов определится по итогам матчей "Наполи" - "Барселона" и "Челси" - "Бавария". Оставшиеся встречи еврокубков будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Кроме того, на футболках каждого игрока будет написано слово "Спасибо" на выбранном им языке, что станет символом признания заслуг организаторов турниров, которые работали по вопросу возобновления футбольного сезона.