"Ванкувер" вышел вперед в серии с "Миннесотой" в предварительном раунде плей-офф НХЛ

ТАСС, 7 августа. "Ванкувер" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 3:0 в третьем матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Брок Бесер (34-я минута), Антуан Руссель (43) и Элиас Петтерссон (59). Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Ванкувера".

Голкипер "Ванкувера" Якоб Маркстрем отразил все 27 бросков.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 8 августа (05:45 мск).

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.