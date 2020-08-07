"Филадельфия" обыграла "Вашингтон" в матче НХЛ

ТАСС, 7 августа. "Филадельфия" со счетом 3:1 обыграла "Вашингтон" в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Лотон (14-я и 49-я минуты) и Трэвис Занхайм (32). У проигравших отличился Трэвис Бойд (49).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 27 минут 26 секунд и не отметился результативными действиями. Без набранных очков матч завершили нападающие "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также защитник команды Дмитрий Орлов.