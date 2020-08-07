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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Челси" Виллиан подпишет трехлетний контракт с "Арсеналом"

Зарплата нападающего составит €6 млн в год
Виллиан EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA
Описание
Виллиан
© EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA

ТАСС, 7 августа. Бразильский нападающий футбольного клуба "Челси" Виллиан перейдет в "Арсенал" и подпишет контракт до 2023 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Контракт 31-летнего бразильца с "Челси" истекает в конце лета. По информации источника, он уже согласовал условия договора с "Арсеналом". В новой команде форвард будет получать €6 млн в год, также предусмотрены бонусы за различные достижения.

Виллиан перешел в английский клуб в 2013 году из российского "Анжи". Также он выступал за бразильский "Коринтианс" и украинский "Шахтер". В составе "Челси" Виллиан стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы. В прошедшем сезоне бразилец провел 36 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

"Челси" завершил чемпионат Англии на четвертом месте, набрав в 38 турах 66 очков. Также команда в финале Кубка Англии проиграла "Арсеналу" (1:2).

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