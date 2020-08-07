Спортивная держава. Пять историй из разных уголков страны про тех, кто влюбился в спорт

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Корреспонденты ТАСС собрали пять разных историй про людей, которые не стремятся к олимпийским медалям и мировым рекордам, но каждый день на протяжении многих лет надевают кроссовки и спортивную форму, берут в руки лук или садятся на велосипед по зову сердца. Более 5000 км на велосипеде Простой учитель физкультуры и тренер секции по туризму из школы села Подгорное Чаинского района Томской области Иван Поротников в июле этого года получил международную известность - на велосипеде он преодолел 5,145 тыс. км, доехав из Томска в Крым. Родом 32-летний Иван Поротников из города Северска Томской области, закрытого атомграда-спутника Томска. Изначально он получил профессиональное образование и несколько лет по распределению работал на Сибирском химкомбинате, параллельно получая высшее образование в Томском политехническом университете (ТПУ) по специальности "Электроснабжение". Но после окончания вуза Поротников не захотел работать в этой отрасли, переехал в село и вот уже шесть лет преподает детям в школе, а также ведет секции туризма и настольного тенниса.

Ежедневно он занимается со 150 ребятишкам, большинство из которых из неполных и малоимущих семей. Помимо утвержденных программ, старается привнести в образовательный процесс больше командных видов спорта. Занимается с ними минифутболом, регби, гандболом, регулярно водит детей в походы. Спортом Поротников занимается с детства, например, биатлоном. С 16 лет выступает на соревнованиях. С детства катается и на велосипеде, но именно велоспортом до недавнего времени не увлекался. Осилить дорогу в Крым на велосипеде планировал пять лет, однако решился на это только в 2020 году. "Готовиться к выезду я начал за несколько месяцев - в апреле ежедневно проезжал на велосипеде по 120 км. Ну и 12 июля - в День России - решил стартовать. Изначально собрал с собой рюкзак весом около 35 кг, взял деньги, топор, пилу, одежду, спальник, каши, консервы, подобранные смеси сухофруктов. В конце первого дня пути я выгрузил где-то пять килограмм - пилу и топор, оставил некоторые вещи, ежедневник, куда хотел записывать свои впечатления", - вспоминает Поротников. Ежедневно Иван проезжал порядка 200 км, ночевал у знакомых, родственников и сочувствующих, а иногда и в поле около дороги. Вся еда в пути - приготовленная на газу каша или макароны с тушенкой. Дистанцию томский учитель физкультуры преодолевал преимущественно утром и вечером. С полудня до пяти вечера температура воздуха достигала 41 градуса тепла, поездка становилась невыносимой.

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Маршрут был построен вдоль железной дороги, поэтому возможность съехать с дистанции и доехать остаток пути на поезде была всегда, но воспользоваться помощью он захотел всего один раз, произошло это в Саратовской области. "Там была ужасная дорога, я проехал 80 км, но это было очень тяжело, ужасно устали тогда даже не ноги, а руки. Только начался нормальный асфальт и рядом остановился дальнобойщик, который предложил провести, я отказался, ведь нормальная же дорога началась, а потом минут через 15 снова. Подумал, что дурак, но потом успокоил себя, так как не получил бы удовольствия, если бы проехал на машине", - смеется Портников. От пера до лука Известный поэт, писатель и автор официального гимна республики Ингушетия Рамзан Цуров много лет занимается стрельбой из лука. И не только занимается сам, но и учит начинающих лучников. "Рамзан с детства увлекался стрельбой из лука. А когда в 2009 году только создавался проект фестиваля национальных видов спорта "Ингушские игры", который затем перерос в "Кавказские игры", мой муж работал в министерстве спорта региона, организовывал эти состязания и даже сам участвовал. Затем у него появились первые ученики, первый кружок по спортивной стрельбе из лука для детей был создан нами пять лет назад на базе Центра творчества детей и юношества", - рассказала ТАСС директор центра и жена Рамзана Цурова Марем.

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Но в горном Джейрахском районе, где проживает семья Цуровых, нет специального стрельбища. Тогда Рамзан Цуров решил заниматься с детьми в собственном дворе. "У нас большой двор, в котором мы установили мишень, закупили стрелы и луки и начали обучать детей. У нас две детские группы, разделенные по возрастам, самому младшему ученику всего пять лет. Бывает так, что старшие воспитанники секции приводят младших братьев и сестер, а они стреляют более метко, все-таки должна быть предрасположенность к этому виду спорта. Иногда дети даже придумывают свою технику стрельбы", - добавила Цурова. Любовь к стрельбе из лука передалась и детям Рамзана и Марем. "Нашей младшей дочери было 6-7 лет, когда она серьезно взялась за обучение стрельбе. В соревнованиях дети участвуют с 18 лет и всегда привозят призовые места - первый турнир в регионе был проведен нами в Магасе совместно с бывшим мэром Бесланом Цечоевым, который тоже обучался у нас. Сейчас мы проводим свои мини-турниры среди детей, поощряем победителей, а после открытия нашей маленькой секции в разных районах республики начали открываться подобные секции", - рассказала Цурова. Гандбольная династия Директор и тренер гандбольного клуба "Уфа-Алиса" Айрат Сакаев в спорте уже 50 лет. Раньше он профессионально играл в футбол, сейчас - в хоккей и гандбол. В гандбол играла и его жена, которая сейчас работает тренером. Примеру родителей последовали и дети.

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"Дочь моя тоже гандболистка, она и родилась практически в спортзале. С детства ходила с мамой на тренировки, играла там с мячами. Только в этом году пока взяла паузу в играх, она скоро станет мамой. А вот сын занимается хоккеем, в системе клуба "Салават Юлаев", внук тоже хоккеист", - с гордостью рассказывает Сакаев. Раньше Сакаевы всей семьей принимали участие в спортивных соревнованиях, но в последние годы от этого пришлось отказаться, так как дают о себе знать профессиональные травмы. "Сейчас и по времени не получается, то сборы, то соревнования. Но на Дне физкультурника присутствую в качестве гостя или почетного гостя, это тоже хорошо", - отметил собеседник агентства. Сакаев считает, что массовый спорт в регионе популярен, так как постоянно наблюдает занимающихся спортом в своем микрорайоне. "Очень много молодежи и взрослых на велосипедах, бегают. Люди старшего возраста занимаются скандинавской ходьбой. В школьных дворах вижу ребят, занимающихся на гимнастическом оборудовании или турниках, всегда вижу", - отметил Айрат Раисович. От хобби к бизнесу Сибирячка Ксения Егошина занимается бегом уже восемь лет, увлеклась этим видом спорта, когда жила в Москве - бегала в парке у дома. По ее словам, это стало хорошим способом разрядки после работы. Бегала сначала от двух до пяти километров, а потом пробежала серьезную дистанцию - музыкальный полумарафон. "Бегала сама по себе, а потом наткнулась на статью в журнале, где говорилось, что участвовать в достаточно серьезных забегах может любой человек, независимо от возраста", - вспоминает Ксения.

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Полумарафон дался Ксении легко - на финише не упала, плохо не стало, зато почувствовала непередаваемый эмоциональный всплеск. Остановиться на этом она не смогла, через год пробежала полноценный марафон. Эмоции, испытанные на финише, оказались еще сильнее, девушка долго не могла поверить, что пробежать такую большую дистанцию (42,2 км) может обычный человек, а не только профессиональный спортсмен. "Тогда я подумала, что это такие эмоции невероятные, очень жаль, что многие люди, которые могли бы эти эмоции испытать, их не испытывают, поэтому захотела собирать таких людей, делиться с ними, обучать", - отмечает Егошина. Начинание Ксении поддержал ее муж Егор, тогда он еще не увлекался спортом. Позднее супруг и сам пробежал марафон, потом увлекся лыжами и триатлоном, а в 2018 году переплыл Босфор, преодолев 6,5 км от азиатского до европейского берега. В 2015 году Егор и Ксения открыли в Новосибирске франшизу школы любительского спорта "I Love Running", куда приходят люди разных возрастов, которые хотели бы участвовать в спортивных соревнованиях. Два раза в неделю они занимаются в группах вместе с тренером, в другие дни тренируются по составленным заранее планам, ведется подготовка по бегу, плаванию, беговым лыжам и триатлону. "Для многих из нас эти тренировки стали объединяющим фактором. Есть группы единомышленников, и это очень важно, что ты не один тренируешься, а с другими людьми, настроенными на спортивные подвиги, это дает общую силу и мотивацию. Приходят люди самые разные - взрослые, молодые, складываются союзы и дружеские компании. Поэтому для многих это становится настоящим образом жизни", - говорит Ксения.

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Ксения тоже продолжает заниматься бегом, стараясь не пропускать важные старты. Летом прошлого года она пробежала старейший марафон Comrades на юге Африки. За 11 часов сибирячка пробежала дистанцию почти 87 км. Девушка отмечает, что это было самое сложное физическое испытание для нее, которое при этом принесло самые сильные эмоции. Однако останавливаться на достигнутом она не собирается и признается, что с интересом смотрит на триатлон. Пока она лишь восхищается учениками, которые решились покорять сразу три вида спорта, но отмечает, что тоже хотела бы попробовать. Спорт с 66-летним стажем Каждое утро 74-летняя Наталья Никитина из города Новошахтинска Ростовской области начинает с пробежки - семь кругов вокруг небольшого городского парка, всего получается около 5 км. "Могу уверенно сказать, что спортом занимаюсь уже 66 лет. Все началось, когда мне было восемь лет - зарядки, физкультура, потом легкая атлетика. С тех пор от спорта не отходила ни на шаг", - рассказала Никитина. Женщина участвует в профессиональных и любительских легкоатлетических соревнованиях. Накануне Дня физкультурника она приняли участие во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ", который прошел в 85 городах по всей стране. Вместе с другими профессионалами и любителями, которые стартовали в Ростове-на-Дону, Никитина преодолела дистанцию в 5 км, показав один из лучших результатов.

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