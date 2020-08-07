"Коламбус" победил "Торонто" в матче НХЛ, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3

"Коламбус" проигрывал по ходу встречи со счетом 0:3. Шайбы в составе "Торонто" забросили Коди Сеси (19-я минута), Вильям Нюландер (28) и Николас Робертсон (29). "Коламбус" ответил хет-триком Пьер-Люка Дюбуа (32, 51, 79 ОТ) и голом Сета Джонса. Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 8 августа, счет в серии до трех побед 2-1 в пользу "Коламбуса".

ТАСС, 7 августа. "Коламбус" победил "Торонто" со счетом 4:3 в овертайме третьего матча серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Российский форвард "Торонто" Илья Михеев провел на льду 23 минуты 16 секунд, сделал три броска и закончил встречу с показателем полезности "0". Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков провел 24 минуты 48 секунд, сделал три силовых приема, три броска и два блока.

В другом матче дня "Вегас" со счетом 6:4 обыграл "Сент-Луис". Команды проводят круговой турнир для определения номера посева в плей-офф. Также среди клубов Западной конференции участие в нем принимают "Колорадо" и "Даллас". Заключительные встречи пройдут 8 и 9 августа.