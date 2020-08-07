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Футбол в России

Карасев: российским арбитрам повезло, поскольку они судили матчи РПЛ со зрителями

Европейские футбольные чемпионаты проходили при пустых трибунах
Сергей Карасев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Сергей Карасев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судьям в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) повезло, поскольку в отличие от коллег в Европе они обслуживали матчи со зрителями. Такое мнение ТАСС высказал арбитр Международной федерации футбола Сергей Карасев.

В отличие от ведущих европейских чемпионатов, матчи Тинькофф-РПЛ после возобновления сезона из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, проводились со зрителями. Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу и РПЛ проводить матчи в присутствии 10% зрителей от общего количества болельщиков на стадионах.

"Мы без проблем адаптировались к тем условиям безопасности, все было хорошо организовано: нам скинули сразу протоколы, мы все прочитали, люди на стадионах подсказывали. Единственное, если сравнивать с другими странами, есть странное состояние, когда работаешь на пустых стадионах, - сказал Карасев. - И мы счастливые люди, так как хоть какая-то часть болельщиков была на хороших стадионах с хорошей акустикой. Это придает дополнительную энергию, кураж, мотивацию".

По словам Карасева, после завершения сезона-2019/20 отдых, по большому счету, был не нужен. "Хотя график был плотный, каждый провел всего восемь матчей, за три месяца все соскучились по футболу. Восстановились за три дня, побыли с семьями - все равно нет такой возможности куда-то поехать, да и лучше и не делать этого в наше время. Отличное настроение, готовимся", - отметил он.

Чемпионат России в прошлом сезоне был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса, был возобновлен 19 июня и завершился 22 июля.

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