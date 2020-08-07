Карасев: с введением VAR сложных моментов в работе судей стало меньше

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сложных моментов в работе судей стало меньше с введением системы видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение высказал ТАСС арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев.

VAR начал применяться в России с матчей полуфинала Кубка России сезона-2018/19, а на играх чемпионата России - с прошедшего сезона.

"В некоторых эпизодах VAR нас выручал, и конечно, это подспорье для нас, так как присутствует человеческий фактор. Судья может что-то не увидеть, футбол очень быстрый, и VAR призван помогать футболу, чтобы все было справедливо, - сказал Карасев. - Какие-то случаи были, мы делали ошибки, и наши коллеги подставляли нам плечо, выручали. Такая командная работа приводит к тому, что клубы видят исправленные ошибки, и с введением VAR будет поменьше разговоров".

"Тем не менее мы не должны делать серьезных ошибок. Сложные моменты есть в каждой игре, судья должен их брать, надо поработать над ними, осмыслить их. Сейчас таких моментов поменьше", - добавил он.

Карасев в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги обслужит в качестве главного арбитра матч "Уфа" - "Краснодар", который пройдет 9 августа.