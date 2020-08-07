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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по дзюдо Мудранов заявил, что хочет завоевать второе золото Игр

Спортсмен ранее выигрывал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года
Беслан Мудранов REUTERS/Kai Pfaffenbach
Описание
Беслан Мудранов
© REUTERS/Kai Pfaffenbach

ТАСС, 7 августа. Чемпион Олимпийских игр по дзюдо россиянин Беслан Мудранов ставит задачу завоевать вторую золотую медаль на Играх в Токио. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мне главное - попасть на Олимпиаду, - сказал Мудранов. - У нас сильная конкуренция в России, пять-шесть сильных ребят у нас есть. Будем надеяться, что попаду туда [на Игры], основная задача - выиграть вторую золотую медаль".

Мудранов является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. Также в его активе две золотые медали чемпионатов Европы и серебряная награда чемпионата мира.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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