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Бокс

Бывший чемпион мира Беспутин планирует выступить 25 сентября в Екатеринбурге

Спортсмен впервые может принять участие в поединке на территории России

ТАСС, 7 августа. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александр Беспутин планирует выступить 25 сентября в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"В одном карде с Артуром Бетербиевым может выступить Александр Беспутин, которому уже было сделано соответствующее предложение. Для Беспутина этот бой станет первым на территории России", - сказал Кремлев.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Беспутина титула чемпиона мира в полусреднем весе. Спортсмен провалил допинг-тест после поединка с Раджабом Бутаевым в декабре прошлого года.

Главным боем вечера 25 сентября станет поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и китайским боксером Мэн Фаньлуном. Бетербиев тоже впервые выступит на территории России.

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