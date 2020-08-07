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Футбол в России

ФК "Уфа" отложил вопрос по строительству нового стадиона из-за пандемии коронавируса

Открытый в 1967 году стадион "Нефтяник" был реконструирован в 2012-2015 годах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Нынешние экономические условия на фоне пандемии коронавируса отложили вопрос строительства нового стадиона в Уфе. Об этом ТАСС сообщил и. о. генерального директора футбольного клуба "Уфа" Ринат Шайбеков.

Открытый в 1967 году стадион "Нефтяник" был реконструирован в 2012-2015 годах. Первый матч на обновленной арене состоялся 9 августа 2015 года. Соперником "Уфы" стал санкт-петербургский "Зенит", победивший со счетом 1:0.

"Стадиону более 50 лет, и его уже реконструировали, - сказал Шайбеков. - Безусловно, необходимо строительство нового стадиона, но в нынешних экономических условиях этот вопрос перестал быть первоочередным. Надеемся, что не надолго".

В стартовом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" 9 августа на своем поле сыграет против "Краснодара".

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