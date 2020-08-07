Шайбеков: в "Уфу" на правах аренды могут перейти футболисты не только из "Спартака"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" открыт для переговоров по аренде игроков из любого клуба, не только из "Спартака". Об этом ТАСС рассказал и. о. генерального директора клуба Ринат Шайбеков.
Бывший гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов в начале июля перешел на аналогичную должность в "Спартак". В летний трансферный период "Уфу" покинули такие игроки, как нападающий Остон Урунов ("Спартак") и полузащитник Даниил Фомин ("Динамо"). Столичное "Динамо" также выкупило права на находившегося у них в аренде нигерийского форварда "Уфы" Сильвестра Игбуна.
"В прошедшем сезоне за нас играли зенитовцы [Денис] Терентьев и [Данил] Круговой, [Артем] Голубев из "Краснодара", - сказал Шайбеков. - В свое время мы просили у "Зенита" [Артема] Дзюбу, но клуб решил отдать его в Тулу. Это нормальная практика, и недавний переход Урунова в "Спартак" здесь абсолютно ни при чем. Скорее всего, будет так - если "Спартак" увидит, что кто-то из его футболистов не проходит в состав, но способен прогрессировать, то они начнут подыскивать игроку команду, которой он точно поможет".
По итогам сезона-2019/20 "Уфа" заняла девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В стартовом туре РПЛ команда Вадима Евсеева 9 августа на своем поле сыграет против "Краснодара".