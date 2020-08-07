Шайбеков: в "Уфу" на правах аренды могут перейти футболисты не только из "Спартака"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" открыт для переговоров по аренде игроков из любого клуба, не только из "Спартака". Об этом ТАСС рассказал и. о. генерального директора клуба Ринат Шайбеков.

Бывший гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов в начале июля перешел на аналогичную должность в "Спартак". В летний трансферный период "Уфу" покинули такие игроки, как нападающий Остон Урунов ("Спартак") и полузащитник Даниил Фомин ("Динамо"). Столичное "Динамо" также выкупило права на находившегося у них в аренде нигерийского форварда "Уфы" Сильвестра Игбуна.