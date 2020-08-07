Шайбеков: "Уфа" остается трамплином для молодых футболистов

"Наши задачи не меняются от сезона к сезону - стараться играть на победу в каждом матче, - сказал Шайбеков. - Во второй части сезона, когда уже понятно, на какое место мы можем претендовать, задача может быть скорректирована, как и в Кубке России. Кроме всего прочего, мы не скрываем, что наша задача - стать трамплином для молодых футболистов. Они работают на свое имя, выступая за "Уфу", а мы впоследствии зарабатываем на их переходе в более богатые клубы".

Шайбеков также отметил, что в трансферной политике клуб будет придерживаться эконом-варианта и приглашать футболистов с негромкими именами: "Дорогих приобретений точно не будет. Мы не относимся к тем клубам, которые не имеют права рисковать в условиях лимита "8+17" (восемь иностранных игроков в заявке и 17 россиян - прим. ТАСС). Тот же "Спартак" никогда бы не пригласил [Остона] Урунова, не прояви он себя в чемпионате за "Уфу".

"В данных условиях существование таких команд, как "Уфа", экономически выгодно грандам РПЛ. Да, мы зарабатываем на трансферах, но снижаем риск ошибиться на более крупные суммы тем клубам, которые ставят высокие задачи во внутреннем чемпионате и в Европе. Поэтому для нас неважно, какой паспорт у футболиста, важна его перспектива", - добавил он.

Говоря о бюджете на новый сезон, Шайбеков отметил, что его весомую часть будут составлять трансферы игроков. "Мы никогда не отличались большим бюджетом, скорее, наоборот, но он достаточный для тех задач, которые я озвучил. Мы не делаем секрета, что серьезную его долю составляют трансферы, кроме этого, мы получаем деньги от спонсоров и телеправ. В нынешних ограничительных условиях вряд ли получится заработать на зрителях, пришедших на домашние матчи", - подчеркнул он.