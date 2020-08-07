Матыцин: вопрос здоровья болельщиков при проведении Евро-2020 будет стоять на первом месте

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вопрос безопасности и здоровья болельщиков при проведении чемпионата Европы 2020 года по футболу будет стоять на первом месте. Об этом журналистам по итогам заседания наблюдательного совета турнира в Санкт-Петербурге заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Очевидно, что следующим летом тема коронавируса будет так или иначе актуальна, - сказал Матыцин. - Поэтому мы уже сейчас готовимся к проведению чемпионата Европы в новых реалиях. Вопрос безопасности и здоровья болельщиков будет стоять на первом месте. Все зоны массового скопления людей обязательно будут соответствовать требованиям - как УЕФА, так и Роспотребнадзора".

"Если вирус отступит, чемпионат Европы станет общим праздником. А если нынешняя ситуация сохранится, то мы приспособимся и к ней. Повторюсь, весь мир будет смотреть на этот турнир через призму безопасности для здоровья зрителей. Уверен, мы покажем хороший пример", - добавил министр спорта РФ.

Чемпионат Европы был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три игры группового этапа и одну встречу 1/4 финала.