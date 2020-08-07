Чернышенко: фан-зоны чемпионата Европы по футболу в Петербурге будут сохранены

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская часть оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2021 года организует фан-зоны и тур Кубка Европы. Об этом рассказал по итогам заседания наблюдательного совета турнира в Санкт-Петербурге заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Заявление Чернышенко предоставлено ТАСС пресс-службой оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на перенос Евро, организаторы сохранят все компоненты турнира, включая такие важные для болельщиков элементы, как фан-зоны в Санкт-Петербурге и трофи-тур Кубка Европы. Мы хотим, чтобы праздник футбола вышел далеко за пределы стадиона и Петербурга, поэтому работаем над организацией фан-зон в российских городах", - сказал Чернышенко.