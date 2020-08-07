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Евро-2020

Чернышенко: фан-зоны чемпионата Европы по футболу в Петербурге будут сохранены

Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская часть оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2021 года организует фан-зоны и тур Кубка Европы. Об этом рассказал по итогам заседания наблюдательного совета турнира в Санкт-Петербурге заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Заявление Чернышенко предоставлено ТАСС пресс-службой оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

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Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на перенос Евро, организаторы сохранят все компоненты турнира, включая такие важные для болельщиков элементы, как фан-зоны в Санкт-Петербурге и трофи-тур Кубка Европы. Мы хотим, чтобы праздник футбола вышел далеко за пределы стадиона и Петербурга, поэтому работаем над организацией фан-зон в российских городах", - сказал Чернышенко.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичЕвро-2020
Евро-2020
Матыцин: вопрос здоровья болельщиков при проведении Евро-2020 будет стоять на первом месте
Чемпионат Европы в 2020 году был перенесен на год из-за пандемии коронавируса
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