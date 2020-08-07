Оргкомитет ЧЕ по футболу в Петербурге продолжит реализовывать социальные инициативы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская часть оргкомитета чемпионата Европы по футболу продолжит выполнять работу по организации социальных инициатив в рамках подготовки к турниру. Об этом журналистам рассказал по итогам заседания наблюдательного совета оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Решением исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций чемпионат Европы был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Оргкомитет продолжит реализацию социальных инициатив в рамках подготовки к Евро. Например, за минувший год были оформлены игровые комнаты в семи детских больницах Петербурга, футбольные мероприятия прошли в 22 детских домах, 30 футбольных уроков были организованы в школах города", - сказал Сорокин.