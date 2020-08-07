Ганус примет участие в заседании комиссии по восстановлению ВФЛА 7 августа

Исполняющий обязанности президента ВФЛА Алексей Плотников заявил 30 июля, что очередное заседание комиссии по восстановлению состоится 7 августа. На нем планируется обсудить проект плана по выходу ВФЛА из кризиса и последние рекомендации совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), заседание которого состоялось в конце июля.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус намерен принять участие в заседании комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое запланировано на 7 августа. Об этом Ганус сообщил ТАСС.

"Я планирую принять участие в сегодняшнем заседании комиссии по восстановлению ВФЛА, так как это нужно нашей легкой атлетике", - сказал Ганус.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом российская организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко.

World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта, с которыми пока не определилась международная федерация. Как ранее сообщили ТАСС в World Athletics, фамилии экспертов могут быть известны во второй половине июля. От РУСАДА в комиссию по восстановлению вошли Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая, которая также сообщила ТАСС о своем намерении принять участие в ближайшем заседании.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства 5 августа большинством голосов рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения генерального директора организации Гануса. Окончательное решение должны принять в ближайшее время учредители РУСАДА - Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.