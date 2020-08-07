Поветкин вылетит в Великобританию на бой с Уайтом на неделю позднее

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин вылетит в Великобританию на поединок против временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Диллиана Уайта 15 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Мир бокса".

"Сейчас Великобритания внесла изменения в эти правила, и Россия перестала входить в список стран, жителям которых необходим карантин для въезда в страну. Предполагалось, что Александр Поветкин вместе с остальными участниками вечера бокса, включая и его соперника Уайта, эти две недели жили бы в специально подготовленной для этого гостинице, где созданы условия для тренировок и отдыха спортсменов. На этом этапе подготовки спарринг-партнерами россиянина должны были стать два британских боксера, бывшие соперники Уайта - Дерек Чисора и Дэвид Аллен", - сказал собеседник агентства.

Поединок между Поветкиным и Уайтом пройдет 22 августа в Брентвуде на специально оборудованной площадке на открытом воздухе без зрителей. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.