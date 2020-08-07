Лидер сборной России по скелетону Третьяков присоединится к команде на сборе в Павловске

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Лидер сборной России по скелетону Александр Третьяков присоединится к национальной команде в Павловске Воронежской области, где она продолжит подготовку к сезону 7 августа. Об этом сообщил ТАСС старший тренер команды Денис Алимов.

"Сегодня в Павловске у нас начинается очередной тренировочный сбор, на который также приедет Александр Третьяков, пропускавший два последних централизованных мероприятия, - сказал Алимов. - Из сильнейших не будет только Ренаты Хузиной, которой будет сделана операция". Сбор продлится до 26 августа.

Олимпийский чемпион 2014 года Третьяков, ставший вторым в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20, пропустил два первых тренировочных сбора национальной команды. Он тренировался дома под руководством личного тренера Анатолия Челышева, которому в силу возраста из-за жестких санитарных требований, вызванных пандемией коронавируса, было рекомендовано не покидать свой регион.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 пройдет с 27 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Чемпионат мира состоится с 5 февраля по 14 февраля 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.