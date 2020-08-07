Евгений Малкин заявил, что недоволен своей игрой в предварительном раунде плей-офф НХЛ

Счет в серии предварительного раунда до трех побед - 2-1 в пользу "Монреаля". Малкин в трех матчах отметился лишь одной результативной передачей.

"Я недоволен своей игрой. Конечно, предстоящая встреча имеет важнейшее значение. Все трое: я, [Крис} Летанг и [Сидни] Кросби должны сделать огромный шаг вперед и повести всех за собой", - сказал Малкин.

"У нас великолепная команда. Мы не хотим закончить [путь в плей-офф] завтра. Еще ничего не закончено", - добавил форвард.

Четвертую игру "Питтсбург" и "Монреаль" проведут 7 августа.