Евгений Малкин заявил, что недоволен своей игрой в предварительном раунде плей-офф НХЛ

ТАСС, 7 августа. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин недоволен своей игрой в матчах предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий форварда приводит пресс-служба "Питтсбурга".
Счет в серии предварительного раунда до трех побед - 2-1 в пользу "Монреаля". Малкин в трех матчах отметился лишь одной результативной передачей.
"Я недоволен своей игрой. Конечно, предстоящая встреча имеет важнейшее значение. Все трое: я, [Крис} Летанг и [Сидни] Кросби должны сделать огромный шаг вперед и повести всех за собой", - сказал Малкин.
"У нас великолепная команда. Мы не хотим закончить [путь в плей-офф] завтра. Еще ничего не закончено", - добавил форвард.
Четвертую игру "Питтсбург" и "Монреаль" проведут 7 августа.