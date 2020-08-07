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НХЛ

Евгений Малкин заявил, что недоволен своей игрой в предварительном раунде плей-офф НХЛ

В трех матчах с "Монреалем" россиянин отметился лишь одной результативной передачей, его клуб проигрывает в серии со счетом 1:2

ТАСС, 7 августа. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин недоволен своей игрой в матчах предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий форварда приводит пресс-служба "Питтсбурга".

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Счет в серии предварительного раунда до трех побед - 2-1 в пользу "Монреаля". Малкин в трех матчах отметился лишь одной результативной передачей.

"Я недоволен своей игрой. Конечно, предстоящая встреча имеет важнейшее значение. Все трое: я, [Крис} Летанг и [Сидни] Кросби должны сделать огромный шаг вперед и повести всех за собой", - сказал Малкин.

"У нас великолепная команда. Мы не хотим закончить [путь в плей-офф] завтра. Еще ничего не закончено", - добавил форвард.

Четвертую игру "Питтсбург" и "Монреаль" проведут 7 августа.

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